La definizione e la soluzione di: Il Liedholm che è stato un grande allenatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Nils erik liedholm (valdemarsvik, 8 ottobre 1922 – cuccaro monferrato, 5 novembre 2007) è stato un allenatore di calcio e calciatore svedese con cittadinanza... Nils Erik Liedholm (Valdemarsvik, 8 ottobre 1922 – Cuccaro Monferrato, 5 novembre 2007) è stato un allenatore di calcio e calciatore svedese con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : L indimenticato liedholm del calcio; Lo stato di ayatollah e pasdaran; Il capitale dello stato egiziano; Il fatturato dello stato ; Lo stato con la penisola dello Jütland; Ciascuno stato federato della Germania; Lo stato con gli ayatollah e i pasdaran; Un grande storico latino; Il grande poeta greco che cantò il vino e l amore; grande città della Francia; Il grande lo vincono i tennisti; Il più grande essere vivente della Terra; Un grande Charlie del jazz; Lo Spalletti allenatore iniziali; Il nuovo allenatore le ha promesso di farla diventare un olimpica; Il Rino allenatore di calcio; Un Claudio allenatore ; Il Banfi attore de L allenatore nel pallone; Titolo per l allenatore ;

Cerca altre Definizioni