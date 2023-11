La definizione e la soluzione di: Lavorava mentre la cicala cantava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lavorava mentre la cicala cantava

Conservare le provviste per l’inverno, mentre la cicala cantava e ballava. con l’arrivo del vento autunnale, la cicala, nuda, si rende conto della sua vulnerabilità... Formicidae Latreille, 1809 è una vasta famiglia di insetti imenotteri, comunemente conosciuti con il nome generico di formiche. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

