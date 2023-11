La definizione e la soluzione di: Isole da sogno a sud della Birmania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Dell'annessione alla russia è un sogno coltivato da secoli dal popolo dell'ossezia del sud. "mosca è soddisfatta della rapidità con cui sta evolvendo il... Le Isole Andamàne sono un arcipelago di isole, politicamente appartenenti all'India, che insieme alle Isole Nicobare formano il territorio delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Le isole Paradiso del Pacifico; È la più meridionale delle isole Cicladi; Mare disseminato di isole greche; Le isole in cui si parla il catalano; Grandi e Piccole isole a sud della Florida; Cook le chiamò isole degli Amici; Il cappellaio del sogno di Alice; Apparizione in sogno ; sogno che fa svegliare di soprassalto; Neanche per sogno ; Irreale come un sogno ; Auto da sogno ;

Cerca altre Definizioni