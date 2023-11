La definizione e la soluzione di: Individuo che ha bevuto troppi alcolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Termine latino potus («potare, bere») per indicare la compulsione a bere alcolici. è caratterizzato da un consumo compulsivo di alcol, a scapito delle relazioni... Ubriaco d'amore (Punch-Drunk Love) è un film del 2002 diretto da Paul Thomas Anderson, vincitore del premio per la regia alla 55ª edizione del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

