La definizione e la soluzione di: Imperatore che uccise Poppea con un calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Imperatore che uccise poppea con un calcio

Causa di un calcio sferratole dal marito come è opinione comune: difatti a quel tempo poppea era ammalata. per volere di nerone, anche poppea fu divinizzata... Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico (in latino: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; Anzio, 15 dicembre 37 – Roma, 9 giugno 68), nato come ...