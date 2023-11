La definizione e la soluzione di: Si immergeva con la muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Si immergeva con la muta

Cundiboyacense, in colombia, il quale, come rito di iniziazione, si copriva di polvere d'oro e si immergeva nella laguna di guatavita. le leggende che circondano... Un sommozzatore (o subacqueo, in ambito militare anche uomo rana) è qualsiasi persona che si immerge sott'acqua con l'ausilio di un sistema di ...