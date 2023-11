La definizione e la soluzione di: Imbarcazione usata da Cristoforo Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Il cristoforo colombo fu una nave scuola della regia marina usata, unitamente all’amerigo vespucci, per l'addestramento degli allievi ufficiali fino alla... La caravella (dal portoghese caravela) fu un tipo di veliero introdotta intorno al 1451 dai portoghesi, presumibilmente nell'arsenale di Lisbona e/o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : imbarcazione italiana di Coppa America: Luna; Un imbarcazione primitiva; imbarcazione da regata; imbarcazione veloce da passeggeri; Piccola imbarcazione a motore con struttura rigida; imbarcazione da regate; Un erba usata dalla cuoca; Macchina dei cantieri usata per livellare i terreni; Sostanza usata per rendere lucidi i capelli; Lega usata in aeronautica; La storica 4×4 usata dai marines; Pianta ed essenza orientale usata in profumeria; Concittadino di cristoforo Colombo; Credeva di averle raggiunte cristoforo Colombo; Il nome dato da cristoforo Colombo alla prima isola scoperta; Il cristoforo navigatore che giunse nelle Americhe; Vi mori cristoforo Colombo; Il cristoforo celeberrimo esploratore; Concittadino di Cristoforo colombo ; Il porto da cui colombo lasciò l Europa; Credeva di averle raggiunte Cristoforo colombo ; Quella di colombo era la Santa Maria; Le cercava colombo ; Il Falk che fu il tenente colombo ;

Cerca altre Definizioni