La definizione e la soluzione di: Hanno lo stesso numero atomico, ma massa diversa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Hanno lo stesso numero atomico ma massa diversa

Come sinonimi di massa atomica relativa (nota anche come peso atomico) o di peso atomico standard (una particolare varietà di peso atomico, nel senso che... Un isotopo, dal greco s (ìsos, "stesso") e tp (tópos, "posto"), è un atomo, di un qualunque elemento chimico, che mantiene lo stesso numero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

