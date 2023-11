La definizione e la soluzione di: Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi

Ariem è una pecora celeste con un lungo abito da fata rosa, azzurro e bianco e iridi rosse. ha inoltre due corna da ariete e due anelli ai polsi. il suo... Il bomber è un tipo di giubbotto, originariamente creato per piloti militari, in seguito passato a far parte del guardaroba casual "civile". Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

