La definizione e la soluzione di: Gemma spesso di colore blu profondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Sfere in movimento, simili ad orbite, ognuno incastonato come una gemma in una di esse. queste sfere, concentriche tra loro, e al cui centro si trovava... Lo zaffiro (pronuncia: zaffìro o, meno corretto, zàffiro) è una varietà di corindone, che chimicamente è ossido di alluminio (Al2O3) fortemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : gemma lattiginosa; Una gemma verde-blu; gemma rossa; La gemma che ci ricorda il campo da baseball; gemma di color unghia; gemma di colore verde; Si gustano spesso con la panna; Mancano spesso sul posto di lavoro; Colpisce spesso i cocker; Viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Chi l indossa porta spesso i sandali; È spesso in ordine alfabetico; Il colore del tappeto degli Oscar; Un colore del vino; Minerale dal colore simile a quello delle unghie; Albero dalle foglie di colore brunito; Un colore smorto e vago; Il colore di metilene; Recipiente largo e poco profondo ; profondo accoramento; Carico di profondo affetto; profondo disgusto; Rumore cupo e profondo ; Seno di mare poco profondo ;

Cerca altre Definizioni