La definizione e la soluzione di: La gazzella è quella del leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

I 50 e i 300 kg come: kudu, alcelafi, orici gazzella e antilopi. in alcune occasioni, possono nutrirsi anche di animali più piccoli come gazzelle di thomson... Facile preda (Fair Game) è un film del 1995 diretto da Andrew Sipes, con William Baldwin e Cindy Crawford. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il cuore della gazzella ; Animale dall aspetto simile a quello della gazzella ; Cuor di gazzella ; quella d aria dà ventilazione; quella svedese è in palestra; È assai pregiata quella di Baccarat; È famosa quella di Superga; Di quella leggera fa parte la corsa; Wagner compose quella delle Valchirie; Le hanno cervo e leone ; La casa cinematografica del leone ruggente; leone di montagna; Il leone regista; Chioma di : è una costellazione vicina al leone ; La valle del Peloponneso in cui Ercole uccise il leone ;

Cerca altre Definizioni