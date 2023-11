La definizione e la soluzione di: È fornita grazie all audizione biauricolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STEREOFONIA

Significato/Curiosita : E fornita grazie all audizione biauricolare

foresta grande all audizione biauricolare" />La stereofonia è una tecnica di registrazione/riproduzione del suono che prevede due flussi informativi sonori, ognuno dei quali destinato a essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È fornita grazie all audizione biauricolare : fornita; grazie; audizione; biauricolare; fornita dei requisiti; Più gusti offre più la sua bottega è fornita ; fornita di tutti i requisiti; Galleria fornita di arcate; Chi l ha fornita , ha molte bottiglie; Non fornita di qualcosa; Riscalda grazie al metano; Pizzi: lanciò grazie dei fiori; La si ammira a Santa Maria delle grazie a Milano; Il grazie degli Inglesi; Il fusto strisciante grazie a cui si riproducono le fragole; Leggere grazie a un codice; Principio di audizione ; Cominciano l audizione ;

Cerca altre Definizioni