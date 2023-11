La definizione e la soluzione di: Fornisce protezione contro una pericolosa infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fornisce protezione contro una pericolosa infezione

Funga da recettore per il norovirus umano: una fucosiltransferasi fut2 non funzionale fornisce un'alta protezione dal ceppo norovirus più comune, gii.4. i... Il tetano (dal greco tta, tétanos, "tensione, rigidezza delle membra", derivato di un tema affine a te, téino, "tendere") è una malattia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fornisce protezione contro una pericolosa infezione : fornisce; protezione; contro; pericolosa; infezione; Il pesce che fornisce il caviale; Un pesce che fornisce degli ottimi tranci; fornisce una pregiata pelliccia; Lo fornisce il maiale; Il suo rizoma fornisce una polvere profumata; La fornisce il boiler; Schermo protezione ; Una protezione per l esploratore; protezione ; Prive di protezione ; Il bag a protezione del pilota; Calzature di protezione ; Una gara contro il tempo; Orazio combattè contro Porsenna; Anti= trattamenti contro l invecchiamento; Anti = trattamenti contro l invecchiamento; Rimedio contro la tosse; Reparto della Polizia contro la malavita organizzata sigla; Chi la cavalca si getta in un impresa pericolosa ; Una pericolosa imboscata; pericolosa mosca africana; Una pericolosa raffica; Una pericolosa mosca africana; pericolosa organizzazione internazionale; Centri di propagazione di un infezione ; Un infezione letale; Gravissima infezione ; Chiazze chiare sulle tonsille spia di un infezione ; Come un infezione da stafilococco; infezione acuta che colpisce le vie respiratorie;

Cerca altre Definizioni