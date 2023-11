La definizione e la soluzione di: Fondo per l Infanzia delle Nazioni Unite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il fondo delle nazioni unite per l'infanzia, in sigla unicef (pron. /'unief/; già united nations international... Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in sigla UNICEF (pron. /'unief/; già United Nations International Children's Emergency Fund, e dal 1953 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : In fondo al magma; Restano in fondo a pentole e ciotole; Medici esperti dell infanzia ; Consacrate a Dio fin dall infanzia nel Medioevo; nazioni asiatiche divise in Nord e Sud; Uno Stato del Commonwealth delle nazioni ; Sono unite da un ponte; Il consesso delle Nazioni unite ;

Cerca altre Definizioni