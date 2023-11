La definizione e la soluzione di: Figlio di Abramo e Sara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

sara o sarah (in ebraico: [sa.'ra] ; in arabo: oppure sara) è una personalità biblica, prima moglie di abramo, e madre di isacco. il... Isacco (, AFI:[jits.'haq], "Egli ride\riderà "; in greco: sa Isaak, in arabo Isaq) (Bersabea, XX secolo a.C. - Mamre, XIX secolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

