La definizione e la soluzione di: Farina ricavata dai tuberi di certe orchidee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Farina ricavata dai tuberi di certe orchidee

tumori di cerne orchidee" />Il salep (dall'arabo sahlab) è una farina, anticamente considerata un ricostituente o un medicinale, e utilizzata ancora oggi in Turchia per la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

