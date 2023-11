La definizione e la soluzione di: Famoso film di David Lean. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Famoso film di david lean

(the bridge on the river kwai) è un film del 1957 diretto da david lean. liberamente tratto dall'omonimo romanzo di pierre boulle, del quale rispetta solo... Lawrence d'Arabia – soprannome di Thomas Edward Lawrence (1888-1935), agente segreto, militare, archeologo e scrittore britannico Lawrence d'Arabia – ...