La Faccio nota come Sibilla Aleramo.

sibilla aleramo, pseudonimo di marta felicina faccio detta rina (alessandria, 14 agosto 1876 – roma, 13 gennaio 1960), è stata una scrittrice, poetessa... Caterina Fort, detta Rina (Santa Lucia di Budoia, 28 giugno 1915 – Firenze, 2 marzo 1988), è stata una criminale italiana, protagonista di un noto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

