La definizione e la soluzione di: Estremità della canna fumaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Estremita della canna fumaria

Possedere era l'essere molto magri al fine di entrare agevolmente nella canna fumaria e pulirla. la val vigezzo, in piemonte, è chiamata la valle degli spazzacamini... Il comignolo è la parte terminale della canna fumaria, molto spesso definito anche "camino". Assume forme differenti a seconda delle tradizioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

