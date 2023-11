La definizione e la soluzione di: Un eruzione di acqua bollente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Successiva eruzione. gli esempi più caratteristici si trovano in islanda, da cui la particolare denominazione del tipo; un ottimo esempio di eruzione di vulcano... Il geyser (pron. ['gaizer]) è un tipo di sorgente d'acqua bollente che ha delle eruzioni intermittenti che creano delle colonne di acqua calda e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

