La definizione e la soluzione di: Elemento chimico il cui simbolo è Pt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. gli elementi chimici sono i costituenti fondamentali delle sostanze e... Il platino è un metallo, è l'elemento chimico di numero atomico 78 e il suo simbolo è Pt. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Un elemento come i chip dei computer; È un elemento pieghettato di certi abiti da donna; Un elemento radioattivo; L elemento che forma i nitrati; elemento chimico nelle batterie; Lo è ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche; Le scrive il chimico ; Simbolo chimico del torio; Un colosso chimico ; Lo frequenta il chimico ; Ha come simbolo chimico Sr; Il simbolo chimico del sodio; I gradi indicati con il simbolo C; Ha per simbolo Cu; simbolo chimico del torio; Un simbolo volante di laboriosità; simbolo di voltampere; Il simbolo del milligrammo;

Cerca altre Definizioni