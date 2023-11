La definizione e la soluzione di: Un elegante abito maschile da cerimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un elegante abito maschile da cerimonia

è un abito maschile formale. come si può intuire dalla traduzione del suo nome inglese - morning dress o morning coat - si tratta di un abito da giorno... Il frac (da Frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. Viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un elegante abito maschile da cerimonia : elegante; abito; maschile; cerimonia; Un elegante zona di Roma; elegante negozio di sartoria; elegante festa mondana; Portamento elegante ; Un abito elegante in due o più pezzi; Un elegante ricevimento; Un abito da sera per uomo; Lo è l abito osé; La misura d un abito ; Dove si ha l abito ; Lo è l abito per la sera; L abito con due code; Mensile di moda maschile ; Organo maschile del fiore; Un pronome maschile ; Un soggetto maschile ; Cappello maschile semirigido di feltro; Nella scultura la cariatide al maschile ; Abito per cerimonia ; Un dolce da cerimonia ; Un abito da cerimonia ; cerimonia religiosa; cerimonia del mattino in caserma; La cerimonia delle nozze;

Cerca altre Definizioni