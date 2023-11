La definizione e la soluzione di: Donne di Aleppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Donne di aleppo

Il vicariato apostolico di aleppo (in latino: vicariatus apostolicus aleppensis) è una sede della chiesa cattolica in siria immediatamente soggetta alla... La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya ...