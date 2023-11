La definizione e la soluzione di: Dolce senese con canditi e frutta secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Arancia e cedro canditi, uva passa, il tutto impastato con o senza cacao, cioccolato, caffè, liquore, miele, farina, mosto cotto d'uva. il dolce è poi cotto... Il panforte è un tipico dolce natalizio che ha origini molto antiche: le prime testimonianze scritte risalgono all'anno Mille. A quel tempo veniva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : dolce siciliano con la ricotta; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; dolce di frutta con gelato e panna montata; Timballo salato o dolce ; È cotta in un diffuso dolce ; dolce sentimento; Il monte del senese che abbondava di minerali di mercurio; Il dolce senese rotondo con mandorle e spezie; Contrada senese ; Decorazione a forma di conchiglia contrada senese ; Visitato borgo del senese ; La gara senese ; Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi ; Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi ; Lievitato natalizio genovese con uvetta e canditi ; Simile al pandoro ma coi canditi ; Fiori per canditi ; Insieme ai canditi nel panettone; Il giallo nella macedonia di frutta ; Dolce di frutta con gelato e panna montata; Lo è la frutta non ancora pronta da raccogliere; Così è la frutta marcia; Confetture di frutta ; Cubetti gialli nella macedonia di frutta ; Si vede se la nave è in secca ; secca la gola; Snella e secca ; La tenaglia per la frutta secca ; La mostra la nave in secca ; secca come una pasta;

Cerca altre Definizioni