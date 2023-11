La definizione e la soluzione di: Il dito che si alza in segno di assenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Le dita a v (in inglese v sign, /vi:.sain/) sono un gesto in cui si alzano l'indice e il medio, in modo da formare una v. questo segno ha vari significati... Il pollice (inch in inglese; simbolo: in o doppio primo, ) è un'unità di misura di lunghezza del Sistema imperiale, che non fa parte del Sistema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Segnare con il dito ; C è chi se li lega al dito ; Segnate con il dito ; Si suona portando un dito alla bocca; Il dito che gli esperti di giardinaggio hanno verde; Segnalate col secondo dito dal pollice; La copertura che il meccanico alza ; Si alza dalla folla tumultuante; Si alza solo quando c è vento; Lo si alza quando tira vento; Si vede solo quando si alza ; L alza l irato; Un segno fra cinque righe; Il segno che eleva di mezzo tono la nota; Viene abbrunata in segno di lutto; segno d approvazione; Il segno matematico della moltiplicazione; Il segno di una botta; assenso convalida; assenso strappato; Una parola d assenso ; Una parola d assenso ; Laconico assenso ; Una parola d assenso ;

Cerca altre Definizioni