La definizione e la soluzione di: Disco che si lancia in un gioco all aria aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Disco che si lancia in un gioco all aria aperta

in livrea o calcio in costume, è un gioco di squadra con un pallone gonfio d'aria, che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. si può... Frisbee è un canale televisivo italiano gratuito edito da Discovery Italia, divisione del gruppo Warner Bros. Discovery. È dedicato ad un pubblico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

