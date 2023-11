La definizione e la soluzione di: Denti la cui funzione è macinare e tritare i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altre risposte : Pachiderma dai temibili denti ; L estremità delle radici dei denti ; Lo sono i denti del giudizio; Affonda i denti nel legno; Che mostra tutti i denti ; Tinge i denti di nero; Messo in funzione ; Suggestiva funzione ; Resta aperto durante la funzione religiosa; In matematica è un vettore di una funzione scalare; Il piano in cui è nulla la funzione d onda; In funzione come un automobile; macinare rompere; Ruota per macinare ; Sminuzzare, macinare ; Veniva usato per macinare il grano; macinare finemente; Serve per tritare con il pestello; I cibi tenuti nel freezer; Una catena di distribuzione di cibi nostrani; Per avvolgere i cibi ; Forniva cibi e bevande alla truppa; Ciotola usata in cucina per servire cibi ; La sigla dei cibi transgenici;

Cerca altre Definizioni