La definizione e la soluzione di: Decorò la cappella degli Scrovegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Databile al 1303-1305 circa e facente parte del ciclo della cappella degli scrovegni a padova. decora la lunetta sopra l'altare ed è strettamente in relazione... Giotto di Bondone, conosciuto semplicemente come Giotto (Colle di Vespignano-Vicchio, 1267 circa – Firenze, 8 gennaio 1337) è stato un pittore e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

