La definizione e la soluzione di: Crono era il loro capo.

Confinati urano. crono sposò sua sorella rea, tuttavia era stato profetizzato da urano morente e da gea che proprio uno dei figli di crono sarebbe stato... I Titani (in greco antico: te, Titánes; singolare: t) sono, nella mitologia e nella religione greca, gli Dei più antichi (próteroi theoí), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

