La definizione e la soluzione di: Cordoncino che innesca esplosione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Una miccia è un cordoncino infiammabile utilizzato per innescare un esplodente a distanza. negli esplosivi, in pirotecnica o nel munizionamento, una miccia... Una miccia è un cordoncino infiammabile utilizzato per innescare un esplodente a distanza. Negli esplosivi, in pirotecnica o nel munizionamento, una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

