La definizione e la soluzione di: Consiste nella ripetizione di una o più parole al principio di versi consecutivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Zeppi di parole auliche che escono fuori verso (da qui la frequente battuta "ruppe la boccetta", cioè il prologo troppo lungo nella quantità dei versi, strabocca... L'anafora è una delle più importanti funzioni di coesione linguistica dei testi. Serve a mettere in opera dei legami tra porzioni di un testo più o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : La figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioni; Ticino nella Svizzera italiana; Non manca nella cassetta degli attrezzi; nella bara; Il giallo nella macedonia di frutta; Sono doppie nella frontiera; Rinomata oliva prodotta nella Valle del Belice; Una ripetizione televisiva; Vale una ripetizione ; Una ripetizione a distanza; ripetizione di un lavoro teatrale; Richiesta di ripetizione a teatro; Le prime in ripetizione ; Le parole dei giudizi severi; parole ingiuriose; parole di lode; Rimaneggiare un testo inserendovi parole estranee; Le parole in confidenza; Casualmente in due parole ; Lo spazio senza principio né fine; Primo principio ; Un principio egualitario; principio di ebollizione; Il principio della fine; principio di equità; Giochi enigmistici in versi ; Un gruppo di versi ; Scrive i versi delle canzoni; versi di settenari doppi |; versi di settenari doppi; Vado tra i versi ; Unisce due vertici non consecutivi di un quadrato; Lo sono due angoli consecutivi e supplementari; Devozione fatta per una decina di giorni consecutivi ; Successivi, consecutivi ;

Cerca altre Definizioni