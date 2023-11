La definizione e la soluzione di: Consente di vedere nella nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : Consente di vedere nella nebbia

Umidità da nebbia e consente l'esistenza di oasi di nebbia vegetata, chiamate lomas. mentre nebbia e pioviggine sono comuni in molte aree costiere di tutto... Il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano: "radiorilevamento e misurazione di distanza") è un sistema che utilizza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

