La definizione e la soluzione di: Città della Germania tra Monaco e Stoccarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ULM

Significato/Curiosita : Citta della germania tra monaco e stoccarda

stoccarda (in tedesco stuttgart, afi: /'ttgat/, ascolta; in svevo schdùagert) è una città extracircondariale di 632 865 abitanti, capitale e città... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

