La definizione e la soluzione di: Celebre personaggio interpretato da Stallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMBO

Significato/Curiosita : Celebre personaggio interpretato da stallone

1984. stallone nasce presso un istituto di carità di hell's kitchen, un quartiere di manhattan (new york), il 6 luglio 1946 da frank stallone (1919-2011)... Rambo (First Blood) è un film del 1982 diretto da Ted Kotcheff. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

