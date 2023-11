La definizione e la soluzione di: Capitale del Qatar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOHA

Significato/Curiosita : Capitale del qatar

269535; 51.212767 il qatar (in arabo , qaar, pronunciato ['qtr]; pronuncia italiana: catàr, càtar), ufficialmente stato del qatar (in arabo ... Doha (in arabo , ad-Dawa oppure ad-Doa, letteralmente "il grande albero") è la capitale e la città più popolata dello stato del Qatar. Si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Capitale del Qatar : capitale; qatar; I tifosi giallorossi della capitale ; Stato USA che ha per capitale Phoenix; La sua capitale è Lilongwe; La capitale della Lettonia; La capitale della Giamaica; Ha per capitale Dispur; La capitale del qatar ; Il sovrano del qatar ; Gli Stati come il qatar ; Ungheria e qatar ; Uno Stato come il qatar ; Territorio litoraneo del qatar ;

Cerca altre Definizioni