La definizione e la soluzione di: Attraversava l Ellesponto per incontrare Ero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

ero, sacerdotessa di afrodite a sesto, sulla costa opposta, e attraversava lo stretto ellespontino a nuoto ogni sera per incontrare la sua amata. ero... Leandro Daniel Paredes (AFI: [le'ando pa'eðes]; San Justo, 29 giugno 1994) è un calciatore argentino, centrocampista della Roma e della nazionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

