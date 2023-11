La definizione e la soluzione di: L appellativo attribuito a Lorenzo dÈ Medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Certezza» (lorenzo de' medici, canzona di bacco, canti carnascialeschi) lorenzo di piero de' medici, modernamente noto come lorenzo il magnifico (firenze... Magnifico è un singolo del rapper italiano Fedez, pubblicato il 31 ottobre 2014 come secondo estratto dal quarto album in studio Pop-Hoolista. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Era un appellativo di Pelé; appellativo da monaci; appellativo da sovrano; appellativo per la città di Taranto; Un appellativo perfetto per Cirano; L appellativo dato ai seguaci di Hasani Sabbah; Tratto tipicamente attribuito alle donne; Titolo attribuito ai pastori protestanti; Relativo ad un fenomeno attribuito a un sensitivo; Titolo attribuito a un sovrano egiziano; Titolo attribuito ai re d Austria; attribuito , assegnato; da Barberino: ispirò lorenzo il Magnifico; Il Capponi amico di lorenzo dè Medici; Lo subì san lorenzo ; Il padre di lorenzo il Magnifico; Noto magnate fiorentino medievale: lorenzo il; lorenzo de Medici il; medici ospedalieri; La sposa di Cosimo I de medici ritratta dal Bronzino; La usano medici e sarti; Strumenti ottici per i medici ; Il Corpo dei medici militari; Il Capponi amico di Lorenzo dè medici ;

Cerca altre Definizioni