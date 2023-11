La definizione e la soluzione di: Amintore __, due volte segretario della DC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Dedicata a amintore fanfani wikiquote contiene citazioni di o su amintore fanfani wikimedia commons contiene immagini o altri file su amintore fanfani fanfani... Amintore Fanfani (Pieve Santo Stefano, 6 febbraio 1908 – Roma, 20 novembre 1999) è stato un politico, economista e storico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

