La definizione e la soluzione di: Accorciare, ridurre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Accorciare ridurre

Recita del musical. miranda viene operata, ma per ridurre la frattura al femore le devono accorciare la gamba, per cui rimarrà leggermente zoppa. il marito... La coazione a contrarre ovvero l'obbligo a contrarre è un fenomeno per il quale l'autonomia negoziale, pur esistente nei limiti della definizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Accorciare, ridurre : accorciare; ridurre; accorciare all inizio; Si fanno per accorciare ; accorciare di poco i capelli; ridurre in frammenti; ridurre in pezzettini; Un sistema per ridurre la gravità degli incidenti d auto; ridurre la velocità; Limiti a cui ci si può ridurre ; ridurre a brandelli lacerare;

Cerca altre Definizioni