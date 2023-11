La definizione e la soluzione di: Abbandona casa per via di calamità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Ambito autostradale, anche in occasione dì calamità naturali, nell'assistenza ai cittadini e nel soccorso di persone in pericolo. gli innumerevoli interventi... Lo sfollato è la persona costretta a lasciare temporaneamente la propria residenza abituale a causa di una guerra o di altre calamità. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

