La definizione e la soluzione di: Viene usato nella preparazione dei fuochi d artificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SALNITRO

Significato/Curiosita : Viene usato nella preparazione dei fuochi d artificio

Forme facilmente assimilabili. viene inoltre impiegato come propellente per razzi e nelle miscele usate nei fuochi d'artificio e nelle bombe fumogene. è inoltre... Il nitrato di potassio è il sale del potassio dall'acido nitrico, di formula KNO3. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viene usato nella preparazione dei fuochi d artificio : viene; usato; nella; preparazione; fuochi; artificio; Il trainer che viene a casa; viene preparato con patate e farina; viene spiccato per l arresto; viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Così viene detto il superato dalla moda; viene abbrunata in segno di lutto; Utensile usato per praticare fori; Il classico motore usato sui motocicli di piccola cilindrata; Carattere usato nei computer; Uno strumento di prova usato dal radiotecnico; È usato per auscultare; Gas nobile usato per gonfiare i dirigibili; Roth nella serie TV Lie to Me; La sei colpi nella fondina dei pistoleros; Nel disegno e nella figura; Relativi al mitico fiume dell odio nella mitologia greca e romana; Il tempo nella teoria della relatività; Pende nella vigna; La preparazione professionale; La preparazione scenica; Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione ; Una preparazione indicata contro la stipsi; La preparazione alla guerra; Piccola preparazione compatta dolce o salata; Sibilano tra i fuochi artificiali; fuochi d artificio; Regione indiana della tigre e i fuochi artificiali; Si sparano per festeggiare: fuochi d __; I fuochi del piano cottura; I suoi fuochi sono spettacolari; Fuochi d artificio ; Ci sono quelli d artificio ; Quelli d artificio completano le feste; Un fuoco d artificio ;

Cerca altre Definizioni