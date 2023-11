La definizione e la soluzione di: L unità minima di informazione che il calcolatore puo riconoscere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIT

Significato/Curiosita : L unita minima di informazione che il calcolatore puo riconoscere

Macchina, si veda la voce calcolatore (il termine "calcolatore", inteso come sostantivo e riferito ad una macchina, è sinonimo di "macchina calcolatrice")... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

