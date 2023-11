La definizione e la soluzione di: Trattorie con alloggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LOCANDE

Significato/Curiosita : Trattorie con alloggi

Quale sono stati precursori con circa 15 anni di anticipo sull'effettiva affermazione italiana, hanno costruito il primo trattore dotato di una versione innovativa... La locanda è una struttura sia ristorativa sia ricettiva. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Trattorie con alloggi : trattorie; alloggi; Un insegna per trattorie con qualche pretesa; Un piatto da trattorie ; trattorie rustiche; Un accessorio posto sui tavoli di certe trattorie ; trattorie in stile rustico; Sono uguali negli alloggi ; alloggi rurali prevalentemente isolati; Doppie in alloggi ; Sono doppie negli alloggi ;

Cerca altre Definizioni