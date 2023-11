La definizione e la soluzione di: Strumento per potare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOTOSEGA

Ruminanti per farne vasi potori (vasi usati nell'antichità per contenere bevande; dal latino potorius, "che serve per bere", dalla stessa radice di potare, "bere"):... Una motosega (talvolta moto sega) è una sega meccanica portatile dotata di catena. Molto diffusi sono i modelli con motore a scoppio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

