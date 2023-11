La definizione e la soluzione di: Le statue che si trovano nell isola di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOAI

Significato/Curiosita : Le statue che si trovano nell isola di pasqua

114231; -109.363994 i moai sono statue che si trovano sull'isola di pasqua; nella maggior parte dei casi si tratta di statue monolitiche, cioè ricavate e... I moai sono statue che si trovano sull'Isola di Pasqua; nella maggior parte dei casi si tratta di statue monolitiche, cioè ricavate e scavate da un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

