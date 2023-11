La definizione e la soluzione di: Sigla di un sistema di televisione a colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SECAM

Significato/Curiosita : Sigla di un sistema di televisione a colori

Voce principale: televisione. la storia della televisione inizia a partire dalla fine del xix secolo. la ricerca iniziò nel 1877 dopo che i fratelli siemens... Il SÉCAM o SECAM, acronimo del francese SÉquentiel Couleur À Mémoire (traduzione letterale: colore sequenziale con memoria), è un sistema di codifica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

