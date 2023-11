La definizione e la soluzione di: Sigla che indica i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAEE

Significato/Curiosita : Sigla che indica i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Luglio 2006, la commercializzazione nell'unione europea di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze tossiche quali: piombo, mercurio... I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

