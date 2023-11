La definizione e la soluzione di: Lo scrittore inglese Hornby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NICK

Significato/Curiosita : Lo scrittore inglese hornby

Simonetta gloria agnello, coniugata hornby (palermo, 27 novembre 1945), è un avvocato e scrittrice italiana naturalizzato britannica. figlia dei nobili... Nomi Nick – contrazione di nickname Nick – variante del nome di persona maschile NicolaCittà Nick – comune dell'UngheriaTelevisione NICK – rete ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

