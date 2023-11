La definizione e la soluzione di: La scienza dei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INFORMATICA

Significato/Curiosita : La scienza dei computer

L'informatica è la scienza che si occupa del trattamento dell'informazione mediante procedure automatizzate, avendo in particolare per oggetto lo studio dei fondamenti... L'informatica è la scienza che si occupa del trattamento dell'informazione mediante procedure automatizzate, avendo in particolare per oggetto lo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La scienza dei computer : scienza; computer; Una scienza per coltivatori; La scienza degli oroscopi; La scienza organica o inorganica; La scienza che studia e descrive il mondo intorno a noi; La scienza che studia la progettazione e la costruzione di circuiti per computer; La scienza degli elaboratori elettronici; Un elemento come i chip dei computer ; Dispositivi per registrare i dati di un computer ; Carattere usato nei computer ; La scienza che studia la progettazione e la costruzione di circuiti per computer ; Il computer alternativo al PC; I puntini luminosi che uniti formano la videata di un computer ;

Cerca altre Definizioni