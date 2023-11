La definizione e la soluzione di: Rose in Titanic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : KATE WINSLET

Significato/Curiosita : Rose in titanic

Winslet nei ruoli di jack e rose, due membri di classi sociali opposte che si innamorano a bordo della sfortunata nave rms titanic, realmente naufragata il... Kate Elizabeth Winslet (IPA: [ket 'lzb 'wnzlt]; Reading, 5 ottobre 1975) è un'attrice britannica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

